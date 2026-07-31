Diddl-Hype auch in Chemnitz: Die Mäuse werden knapp!

Chemnitz - 35 Jahre nach ihrer Erfindung ist die Diddl-Maus plötzlich wieder gefragt - und der Ansturm ist groß. Seit zwei Wochen gibt es die Kultfigur wieder in ausgewählten Filialen auch in Chemnitz . Doch der Hype ist so groß, dass die Vorräte bereits knapp werden. Woher kommt der Ansturm, und sind die Diddl-Mäuse bald vergriffen?

Thalia-Mitarbeiterin Emma Köllner (23) präsentiert die letzten Diddl-Produkte. © Uwe Meinhold.

In der Thalia-Filiale in der Galerie Roter Turm herrschte bereits am ersten Verkaufstag großer Andrang. "Die ersten Kunden, die reingekommen sind, sind direkt zum Diddl-Stand gegangen", erzählt Mitarbeiterin Emma Köllner (23). "Zuerst waren die Plüschtiere weg."

Binnen drei Tagen sei nahezu das gesamte Sortiment ausverkauft gewesen. "Alles, was es am Anfang gab, war komplett weg", berichtet Köllner.

Inzwischen wurde Ware nachgeliefert. Erhältlich sind aktuell nur noch Blöcke und weitere Schreibwaren.

Auch bei Nanu-Nana war der Andrang groß. "Als Erstes waren die Duftblöcke ausverkauft", berichtet Mitarbeiterin Claudia Reichel (43). Dort gibt es noch wenige kleine Plüschanhänger sowie Stifte.

Im Rabattz in der Sachsen-Allee waren ebenfalls die Plüschtiere ratzfatz vergriffen. Erhältlich sind dort noch Schreibwaren, Stickerhefte, Müslibecher und Plüsch-Etuis.