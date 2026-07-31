Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Chemnitz: Faultier Katrin plötzlich gestorben

Chemnitz - Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Chemnitz ! Faultier Katrin ist am Donnerstag plötzlich und unerwartet gestorben. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Zweifingerfaultier Katrin ist am Donnerstag plötzlich gestorben. © Jan Klösters / Archivfoto 2025

Das Zweifingerfaultier wurde 2006 im Zoo Dortmund geboren, lebte seit 2008 in Chemnitz und war bei den Besuchern im Tierpark sehr beliebt.

"Die Ursache ist bislang unbekannt, da sie bis zuletzt keinerlei Anzeichen einer Erkrankung zeigte. Wie bei allen Zootieren üblich, wird das Tier nun veterinärmedizinisch untersucht, um Aufschluss über die Ursache des plötzlichen Todes zu erhalten", heißt es weiter.

Katrin starb im Alter von 20 Jahren. Das liegt deutlich unter der Lebenserwartung von Zweifingerfaultieren in menschlicher Obhut, die in zoologischen Einrichtungen etwa 50 Jahre alt werden können.

Katrin brachte während ihrer Zeit im Tierpark Chemnitz mehrere Jungtiere zur Welt. Faultiere sind jedoch Einzelgänger, daher wurden sie an andere Zoos vermittelt.