Chemnitz: An diesen Standorten wurden neue Sirenen aufgebaut

Chemnitz - In Chemnitz wurden neue Sirenen errichtet, die am kommenden Samstag beim Probealarm erstmals zum Einsatz kommen.

Am kommenden Samstag werden weitere neue Sirenen in der Stadt getestet. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, werden am 4. November - wie an jedem ersten Samstag im Monat - die Sirenen in Chemnitz wieder mit einem Probealarm getestet.

An diesem Samstag werden erstmals auch neue Sirenen zu hören sein, die in den vergangenen Wochen an neuen Standorten errichtet wurden:

Industriemuseum, Zwickauer Straße 119

Außenstelle Janusz-Korczak-Schule, Jugendweg 1a

Grundschule Schönau, Guerickestraße 38

DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein, Unritzstraße 23

Grundschule Reichenbrand, Lennéstraße 1

Förderzentrum "Georg Götz", Richard-Wagner-Straße 76

Grundschule Siegmar, Kaufmannstraße 9 (läuft bereits seit September).

Auf der Webseite der Stadt Chemnitz findet ihr eine Übersicht aller Sirenenstandorte in Chemnitz.