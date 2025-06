Was sagt die Stadt zu den Löchern auf diesem Chemnitzer Radweg?

Chemnitz - Die Löcher auf dem Harthweg in Chemnitz-Rabenstein sorgten seit vergangener Woche bei vielen Anwohnern für Rätselraten. Jetzt hat die Stadt bestätigt, was bereits vermutet wurde: Die Löcher dienen dem Ausbau der Asphaltschichten des Radweges. Aber ein Ende der Absperrung ist in Sicht.