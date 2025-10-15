Chemnitz bekommt mehr Sitzgelegenheiten und größere Mülleimer an Haltestellen
Chemnitz - Die Bus- und Bahnhaltestellen in Chemnitz bekommen mehr Sitzgelegenheiten und größere Mülleimer.
Das teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) am Mittwoch mit.
Es sollen 100 zusätzliche Sitzbänke an Straßenbahn- und Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet aufgebaut werden.
Die betroffenen Haltestellen wurden auf Grundlage der Ein- und Ausstiegszahlen, der Platzverhältnisse und unter Berücksichtigung bereits vorhandener Sitzgelegenheiten ermittelt.
Die Haltestelle "Leipziger Straße" hat bereits eine der neuen Bänke, die weiteren werden bis Ende des Jahres aufgebaut.
200.000 Euro für neue Bänke und Mülleimer
Außerdem bekommen 100 Haltestellen deutlich größere Mülleimer, in denen auch Zigarettenreste ordnungsgemäß entsorgt werden können. "Die Erfahrung zeigt, dass die bestehenden Mülleimer schnell überfüllt sind und es somit zur Verschmutzung des Haltestellenbereiches kommt", so die CVAG.
Damit reagiert das Unternehmen auf Kundenwünsche nach mehr Sitzgelegenheiten und sauberen Haltestellen.
Kostenpunkt: "Wir investieren insgesamt in die Maßnahme Sitzgelegenheiten und Mülleimer 200.000 Euro. Hiervon erhalten wir 75% als GVFG-Fördermittel vom Freistaat Sachsen", teilte ein Sprecher der CVAG mit.
Erstmeldung: 15. Oktober, 11.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.31 Uhr
Titelfoto: Chemnitzer Verkehrs-AG