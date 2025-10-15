Chemnitz bekommt mehr Sitzgelegenheiten und größere Mülleimer an Haltestellen

Chemnitz - Die Bus- und Bahnhaltestellen in Chemnitz bekommen mehr Sitzgelegenheiten und größere Mülleimer.

100 neue Sitzbänke werden an den Haltestellen in Chemnitz aufgebaut. © Chemnitzer Verkehrs-AG

Das teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) am Mittwoch mit.

Es sollen 100 zusätzliche Sitzbänke an Straßenbahn- und Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet aufgebaut werden.

Die betroffenen Haltestellen wurden auf Grundlage der Ein- und Ausstiegszahlen, der Platzverhältnisse und unter Berücksichtigung bereits vorhandener Sitzgelegenheiten ermittelt.

Die Haltestelle "Leipziger Straße" hat bereits eine der neuen Bänke, die weiteren werden bis Ende des Jahres aufgebaut.