Chemnitz: Neue Radwegbrücke über Kalkstraße eingeweiht
Chemnitz - Chemnitz hat eine neue Radwegbrücke!
Die 183 Meter lange Überführung über die Kalkstraße wurde am Mittwochvormittag feierlich eingeweiht - mehrere Radfahrer hatten sie gleich Probe getestet.
In die Brücke wurden 284 Tonnen Stahl und 840 Quadratmeter Carbonbeton eingearbeitet.
Die Kosten belaufen sich auf acht Millionen Euro, wovon 90 Prozent durch Bund und Land gefördert wurden.
Für den Einhub der Brückenteile musste die Kalkstraße mehrfach voll gesperrt werden.
Die Radwegbrücke wurde nach 15 Monaten Bauzeit relativ zügig fertig. Mit der Brücke wurde ein weiterer Teil des Premiumradweges Wüstenbrand-Küchwald (Länge: 13,6 Kilometer) fertiggestellt.
Titelfoto: Kristin Schmidt