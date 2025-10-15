Chemnitz: Neue Radwegbrücke über Kalkstraße eingeweiht

Chemnitz - Chemnitz hat eine neue Radwegbrücke!

Am Mittwoch wurde die neue Radwegbrücke mit einer Radtour eingeweiht. © Kristin Schmidt

Die 183 Meter lange Überführung über die Kalkstraße wurde am Mittwochvormittag feierlich eingeweiht - mehrere Radfahrer hatten sie gleich Probe getestet.

In die Brücke wurden 284 Tonnen Stahl und 840 Quadratmeter Carbonbeton eingearbeitet.

Die Kosten belaufen sich auf acht Millionen Euro, wovon 90 Prozent durch Bund und Land gefördert wurden.