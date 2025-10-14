DRK-Krankenhaus Rabenstein weiterhin im Streikmodus

Chemnitz - Hier ist noch kein Ende in Sicht: Die Beschäftigten des DRK-Krankenhauses Rabenstein waren bereits am Dienstag für mehr Lohn und weniger Arbeitszeit in den Streik getreten . Der wird am Donnerstag fortgesetzt - die Krankenhausleitung reagiert mit Unverständnis.

Die Streikenden verschafften sich am Dienstag Gehör. © Sven Gleisberg

Um sich noch mehr Gehör zu verschaffen, wird am Donnerstag wieder gestreikt.

Einer der Gründe: "Es gab bis jetzt noch keine Rückmeldung auf unser letztes Tarifangebot", erklärt Gewerkschafter Robin Rottloff (29).

Zu einer eingeschränkten Betreuung der Patienten kommt es laut Krankenhaus jedoch nicht: "Auch am zweiten Streiktag bleiben die Versorgung der Patientinnen und Patienten, die Notfallversorgung sowie die Geburtshilfe sichergestellt."