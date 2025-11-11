Chemnitz bekommt neue Toiletten, doch öffentliche WC-Liste fehlt noch immer

Chemnitz - Chemnitz bekommt zwei weitere neue öffentliche Toiletten. Das teilte das Rathaus auf Anfrage der Linken im Stadtrat mit. Wo die neuen Anlagen entstehen sollen, bleibt vorerst offen. Die Verwaltung prüft mögliche Standorte.

Der Chemnitzer Küchwald bekam im Frühjahr eine neue Toilette. Zwei weitere sollen im kommenden Jahr im Stadtgebiet entstehen. © Ralph Kunz

Fertig sein sollen die beiden WCs im nächsten Jahr. Barrierefreiheit und Wickelmöglichkeiten werden den Angaben zufolge geprüft. Doch welche Standards am Ende wirklich gelten - unklar.

Zuletzt wurde im Frühjahr im Küchwald eine neue Anlage in Betrieb genommen (Kosten: etwa 325.000 Euro). Bereits ein Tag nach der Eröffnung war die Toilette jedoch defekt, eine Tür ließ sich nicht öffnen, ein technischer Alarm wurde ausgelöst.

Insgesamt hält das Rathaus das Angebot an "Stillen Örtchen" für ausreichend: teils kostenfrei, teils gegen Gebühr. In der Innenstadt gebe es WCs unter anderem im Rathaus, Galerie Roter Turm und die WC-Anlage an der Zentralhaltestelle.