Chemnitz: Bowling-Vandale vom Vita-Center zeigt Reue

Chemnitz - Strike ohne Bowling-Kugel: Ein Mann riss im Vita-Center in Chemnitz einen überdimensionalen Kegel aus dem Boden. Mithilfe eines Facebook-Posts wurde der Kraftmeier überführt und zeigte sich reumütig.

Der Mann schleppte den Pin bis vor den Eingang des Vita-Centers. © Sven Gleisberg

Prokurist Mario Franke amüsiert der Vorfall: "Wahrscheinlich hatte da jemand einen lustigen Abend." Der riesige Pin grüßt normalerweise die Gäste, die zur Bowlingbahn im Spielcenter gehen.

Auf Überwachungsmaterial sieht man, wie er den riesigen Pin unter dem Arm hatte. Diesen schleppte er bis vor die Eingangstür und ließ ihn da liegen. Aktuell ist der Pin notdürftig am Geländer festgebunden.

Das Bildmaterial teilte das Spielcenter auf Facebook. Und schrieb an den "außergewöhnlich potenten Menschen": "Unseren Respekt für Deine Aktion hast Du." Dazu die Bitte, er soll den Kegel wieder verankern.

Denn: "Nicht jeder unserer Besucher beherbergt solche Manneskraft - besonders unsere kleinen Besucher könnten immensen Schaden durch einen umfallenden Pin in dieser Dimension nehmen."