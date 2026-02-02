Tierpark Chemnitz öffnet ab Freitag wieder: Mehr als 60 Vögel getötet

Chemnitz - Nachdem im Tierpark Chemnitz Vogelgrippe festgestellt wurde , kann der Park nun am Freitag wieder öffnen. Allerdings musste aufgrund der Viruserkrankung der gesamte Bestand im Gänse- und Ententeich getötet werden.

Der Tierpark Chemnitz öffnet am Freitag wieder. © Ralph Kunz

Das teilte die Stadt am Montag mit.

Bei 51 von insgesamt 67 Vögeln in dem Teich wurde das stark krankmachende Virus Influenza A, Subtyp H5N1, nachgewiesen. "Daraufhin wurde am Wochenende der gesamte Bestand im Gänse- und Ententeich per Injektionsnarkose schmerzfrei getötet", heißt es weiter.

In den anderen Vogelbeständen gab es keine infizierten Tiere, insgesamt wurden 286 Vögel getestet.

Die eingerichteten Sicherheitsvorkehrungen bleiben zunächst für weitere drei Wochen bestehen, um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden.

"Das Areal um den Gänse- und Ententeich muss gereinigt und desinfiziert werden und wird daher für den Besucherverkehr abgesperrt", so die Stadt.