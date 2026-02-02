 2.522

Haltestellen menschenleer: So wirkt sich der ÖPNV-Streik auf Chemnitz aus

Der ÖPNV-Streik trifft auch Chemnitz: Am Montagmorgen waren die Haltestellen teilweise menschenleer.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Leere Haltestellen, kaum Pendler unterwegs, stillstehende Busse und Straßenbahnen: Der bundesweite ÖPNV-Streik macht sich am Montag auch in Chemnitz bemerkbar.

Nichts los: Am Hauptbahnhof waren am Montag kaum Busse und Straßenbahnen unterwegs. Dementsprechend leer sind die Haltestellen.
Nichts los: Am Hauptbahnhof waren am Montag kaum Busse und Straßenbahnen unterwegs. Dementsprechend leer sind die Haltestellen.  © Haertelpress

Am Morgen war es an der Haltestelle am Hauptbahnhof gähnend leer: kaum Busse, kaum Straßenbahnen, nur wenige Fahrgäste. Auf der Anzeigetafel der Hinweis: Warnstreik.

Parallel versammelten sich Beschäftigte der CVAG vor dem Straßenbahnbetriebshof an der Carl-von-Ossietzky-Straße. Die Mitarbeiter fordern: Schluss mit dem Schicht-Marathon! Sie verlangen weniger Arbeit, mehr Erholung und höhere Zuschläge.

Ausbaden müssen das unter anderem die Fahrgäste. Laut der CVAG müssen sich Fahrgäste auf am Montag "erhebliche Einschränkungen und Ausfälle" im gesamten Liniennetz einstellen.

Chemnitz: Großes Polizeiaufgebot in Chemnitz: Was ist hier los?
Chemnitz Lokal Großes Polizeiaufgebot in Chemnitz: Was ist hier los?

Betroffen sind Straßenbahnen und Busse. Der Streik dauert bis Dienstagmorgen 3 Uhr. Immerhin: Die Linien 26, 39, 42, 46, 49, 56, 79, 89, 96 fahren wie gewohnt. Die Linien 41, 43, 53, 63, 69, 73, 82 können dagegen nur teilweise bedient werden.

Alle weiteren Linien, darunter auch alle Straßenbahnen der CVAG, fallen aus. Fahrgäste sollen sich vor ihrer Fahrt über die Echtzeitauskunft unter CVAG.de/eza informieren, heißt es.

Wie der Tarifkonflikt weitergeht - unklar. Lenken die Arbeitgeber nicht ein, könnte es zu weiteren Streiks kommen.

Ungewöhnlicher Anblick: Am Montagmorgen waren am Hauptbahnhof in Chemnitz kaum Fahrgäste unterwegs.
Ungewöhnlicher Anblick: Am Montagmorgen waren am Hauptbahnhof in Chemnitz kaum Fahrgäste unterwegs.  © Kristin Schmidt
Die Beschäftigten der CVAG legten am Montag ihre Arbeit nieder.
Die Beschäftigten der CVAG legten am Montag ihre Arbeit nieder.  © Haertelpress
Auch die Zentralhaltestelle in Chemnitz war am Montagmorgen ungewöhnlich leer.
Auch die Zentralhaltestelle in Chemnitz war am Montagmorgen ungewöhnlich leer.  © Kristin Schmidt
An den Anzeigetafeln wurde auf den Warnstreik hingewiesen.
An den Anzeigetafeln wurde auf den Warnstreik hingewiesen.  © Kristin Schmidt

City-Bahnen bedienen Straßenbahnhaltestellen

Die Chemnitzer City-Bahn fährt am Montag wie gewohnt.
Die Chemnitzer City-Bahn fährt am Montag wie gewohnt.  © Hendrik Schmidt/dpa

Einziger Lichtblick am Montag ist die City-Bahn. Da das Unternehmen ihre Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) führt, sind die Bahnen nicht betroffen.

Heißt: Die Linien C11 (Chemnitz - Stollberg), C13 (Burgstädt - Chemnitz - Aue), C14 (Mittweida - Chemnitz - Thalheim) und die Linie C15 (Hainichen - Chemnitz) halten zumindest an einigen Straßenbahnhaltestellen.

City-Bahn-Chef Friedbert Straube (44) erklärt: "Auf den Achsen Chemnitz Hauptbahnhof <> Zentralhaltestelle und weiter Richtung Technopark bzw. Altchemnitz bedient die City-Bahn die Haltestellen im Stadtbereich Chemnitz."

Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: