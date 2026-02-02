Haltestellen menschenleer: So wirkt sich der ÖPNV-Streik auf Chemnitz aus

Chemnitz - Leere Haltestellen, kaum Pendler unterwegs, stillstehende Busse und Straßenbahnen: Der bundesweite ÖPNV-Streik macht sich am Montag auch in Chemnitz bemerkbar.

Nichts los: Am Hauptbahnhof waren am Montag kaum Busse und Straßenbahnen unterwegs. Dementsprechend leer sind die Haltestellen. © Haertelpress

Am Morgen war es an der Haltestelle am Hauptbahnhof gähnend leer: kaum Busse, kaum Straßenbahnen, nur wenige Fahrgäste. Auf der Anzeigetafel der Hinweis: Warnstreik.

Parallel versammelten sich Beschäftigte der CVAG vor dem Straßenbahnbetriebshof an der Carl-von-Ossietzky-Straße. Die Mitarbeiter fordern: Schluss mit dem Schicht-Marathon! Sie verlangen weniger Arbeit, mehr Erholung und höhere Zuschläge.

Ausbaden müssen das unter anderem die Fahrgäste. Laut der CVAG müssen sich Fahrgäste auf am Montag "erhebliche Einschränkungen und Ausfälle" im gesamten Liniennetz einstellen.

Betroffen sind Straßenbahnen und Busse. Der Streik dauert bis Dienstagmorgen 3 Uhr. Immerhin: Die Linien 26, 39, 42, 46, 49, 56, 79, 89, 96 fahren wie gewohnt. Die Linien 41, 43, 53, 63, 69, 73, 82 können dagegen nur teilweise bedient werden.



Alle weiteren Linien, darunter auch alle Straßenbahnen der CVAG, fallen aus. Fahrgäste sollen sich vor ihrer Fahrt über die Echtzeitauskunft unter CVAG.de/eza informieren, heißt es.

Wie der Tarifkonflikt weitergeht - unklar. Lenken die Arbeitgeber nicht ein, könnte es zu weiteren Streiks kommen.