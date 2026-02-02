Liebesschlösser rosten am sanierten Viadukt vor sich hin

Im Herbst 2023 wurde das Viadukt in Chemnitz Rabenstein nach einer umfassenden Sanierung eröffnet. Nun hängen an Teilen des Geländers rostende Liebesschlösser.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am erst kürzlich sanierten Rabensteiner Viadukt in Chemnitz rosten Liebesschlösser vor sich hin. Wie handelt nun die Stadt?

Der Bügel von dem Schloss ist komplett verrostet.  © Victoria Winkel

Wer das Viadukt vom Weißen Stein herkommend betritt, entdeckt vor allem am Geländer an der linken Seite mehr als 50 der kleinen Schlösser. Während einige noch neu glänzen, hat an anderen schon kräftig der Zahn der Zeit genagt. Sowohl U-Bügel als auch Zylinder sind schon recht verrostet.

Doch nicht nur die Schlösser weisen Rostspuren auf. Am Gitter des Geländers sind ebenfalls erste Spuren zu entdecken. Die Gefahr, dass das Geländer dadurch Schaden nimmt, ist gering, da bei der Sanierung bereits an ein ausreichendes Korrosionsschutzsystem gedacht wurde. Eine Stadtsprecherin erklärt dazu auf TAG24-Nachfrage:

"Dieses besteht aus drei Schichten und setzt sich aus einer Feuerverzinkung, einer farblichen Zwischenbeschichtung und einer Deckbeschichtung zusammen."

Außerdem werden die Geländer bei regelmäßigen Bauwerksprüfungen auf ihre Verkehrssicherheit hin kontrolliert.

Das Viadukt in Oberrabenstein wurde 2023 nach zweieinhalbjähriger Sanierung wiedereröffnet.  © Kristin Schmidt

Viadukt für 2,5 Millionen Euro saniert

Neben neueren Modellen rosten einige der alten Liebesschlösser am Viadukt vor sich hin.  © Victoria Winkel

Die Pärchen, die ihre Liebesbeweise am Viadukt angebracht haben, müssen keine Angst davor haben, dass die Schlösser wegen des Rosts entfernt werden.

Das wird erst nötig, wenn die Anzahl und damit das Gewicht zu groß wird. Denn das kann Auswirkungen auf die Statik haben. "Derzeit ist dies noch nicht erforderlich", heißt es aus der Stadt auf Nachfrage.

Im Herbst 2023 wurde das Viadukt in Oberrabenstein nach zweieinhalbjähriger Sanierung wiedereröffnet. Die Kosten für die Instandsetzung lagen bei 2,5 Millionen Euro. Die geplante Bauzeit, die im Frühjahr 2021 begann, verzögerte sich um mehr als ein Jahr. Der Korrosionsschutz des Stahlfachwerks musste komplett erneuert werden.

Während des Bauprozesses waren immer wieder neue Schäden an dem knapp 130 Jahre alten Denkmal zum Vorschein gekommen.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Victoria Winkel (2)

