Liebesschlösser rosten am sanierten Viadukt vor sich hin

Chemnitz - Am erst kürzlich sanierten Rabensteiner Viadukt in Chemnitz rosten Liebesschlösser vor sich hin. Wie handelt nun die Stadt?

Der Bügel von dem Schloss ist komplett verrostet. © Victoria Winkel

Wer das Viadukt vom Weißen Stein herkommend betritt, entdeckt vor allem am Geländer an der linken Seite mehr als 50 der kleinen Schlösser. Während einige noch neu glänzen, hat an anderen schon kräftig der Zahn der Zeit genagt. Sowohl U-Bügel als auch Zylinder sind schon recht verrostet.

Doch nicht nur die Schlösser weisen Rostspuren auf. Am Gitter des Geländers sind ebenfalls erste Spuren zu entdecken. Die Gefahr, dass das Geländer dadurch Schaden nimmt, ist gering, da bei der Sanierung bereits an ein ausreichendes Korrosionsschutzsystem gedacht wurde. Eine Stadtsprecherin erklärt dazu auf TAG24-Nachfrage:

"Dieses besteht aus drei Schichten und setzt sich aus einer Feuerverzinkung, einer farblichen Zwischenbeschichtung und einer Deckbeschichtung zusammen."

Außerdem werden die Geländer bei regelmäßigen Bauwerksprüfungen auf ihre Verkehrssicherheit hin kontrolliert.