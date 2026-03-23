Chemnitz: Deshalb schließt die Kinderbibliothek im Tietz

Chemnitz - In der Stadtbibliothek im Chemnitzer Tietz stehen große Bauarbeiten an: Die Kinderbibliothek wird umgestaltet.

Die Stadtbibliothek ist seit 2004 im Tietz untergebracht. Der Bereich der Kinderbibliothek soll nun neu gestaltet werden. © Maik Börner

Im Bereich der Kinderbibliothek wird nicht nur der Fußboden erneuert, es soll auch bauliche Veränderungen geben.

"Ziel der Umgestaltung ist es, die Bibliothek noch kindgerechter zu gestalten und den Medienbestand intuitiv sowie selbstständig zugänglich zu machen. So soll den Kindern ein besserer Zugang zum Lesen ermöglicht werden", erklärt die Chemnitzer Stadtverwaltung. Die Bauarbeiten werden bis Mai dauern. Während der Bauarbeiten bleibt der gesamte Kinderbereich aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Ab dem 1. April gibt es dann für die jungen Leser eine Interimsbibliothek im Veranstaltungssaal. Um diese Zwischenlösung einzurichten, ist eine kurzzeitige Schließung der Kinderbibliothek nötig. Diese findet am 30. und 31. März statt. An den beiden Tagen ziehen die Medien um.

Nach Abschluss aller Arbeiten werden Kinderbücher und Co. wieder am ursprünglichen Standort zu finden sein.

Um die Zeit bis zur Neueröffnung der Kinderbibliothek zu überbrücken, gilt noch bis zum 11. April eine verlängerte Ausleihfrist von acht Wochen für Kindermedien.