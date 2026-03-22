Nun ist der Frühling wirklich da: Chemnitz startet die Brunnensaison

Chemnitz - In Chemnitz heißt es bald wieder "Wasser marsch"! Pünktlich zum Wochenstart beginnt die Brunnensaison in der Stadt.

Ab Montag sprudelt die Schloßteichfontäne wieder. © Maik Börner

Insgesamt gibt es 22 städtische Brunnenanlagen, von denen in diesem Jahr aber nicht alle in Betrieb genommen werden. Den Anfang dabei macht die Fontäne auf dem Schloßteich.

"Der zeitige Start soll wie in den vergangenen Jahren die Ökologie des Schloßteichs durch einen höheren Sauerstoffeintrag in Folge der stärkeren Wasserbewegung aktiv beeinflussen", heißt es aus dem Rathaus.

Bis zum 26. Mai folgen 19 weitere Zier- und Kunstbrunnenanlagen wie der Marktbrunnen (ab 30. März), das Wasserspiel auf dem Jakobikirchplatz (2. April) und der Brunnen im Stadthallenpark (17. April).

Bereits seit Freitag sind die sechs städtischen Trinkbrunnen wieder am Sprudeln. Neben den drei zentralen Brunnen am Rathaus, auf dem Wall und in der Rathausstraße gibt es auch noch einen Pavillon im Küchwaldpark, im Konkordiapark und auf dem Brühl-Boulevard.