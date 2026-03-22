Nun ist der Frühling wirklich da: Chemnitz startet die Brunnensaison
Chemnitz - In Chemnitz heißt es bald wieder "Wasser marsch"! Pünktlich zum Wochenstart beginnt die Brunnensaison in der Stadt.
Insgesamt gibt es 22 städtische Brunnenanlagen, von denen in diesem Jahr aber nicht alle in Betrieb genommen werden. Den Anfang dabei macht die Fontäne auf dem Schloßteich.
"Der zeitige Start soll wie in den vergangenen Jahren die Ökologie des Schloßteichs durch einen höheren Sauerstoffeintrag in Folge der stärkeren Wasserbewegung aktiv beeinflussen", heißt es aus dem Rathaus.
Bis zum 26. Mai folgen 19 weitere Zier- und Kunstbrunnenanlagen wie der Marktbrunnen (ab 30. März), das Wasserspiel auf dem Jakobikirchplatz (2. April) und der Brunnen im Stadthallenpark (17. April).
Bereits seit Freitag sind die sechs städtischen Trinkbrunnen wieder am Sprudeln. Neben den drei zentralen Brunnen am Rathaus, auf dem Wall und in der Rathausstraße gibt es auch noch einen Pavillon im Küchwaldpark, im Konkordiapark und auf dem Brühl-Boulevard.
Nicht alle Brunnenanlagen gehen dieses Jahr in Betrieb
Für dieses Jahr hat die Stadt mehr als 200.000 Euro für die Unterhaltung der Brunnen eingeplant. Es gibt aber auch Brunnen, die durch Sponsoren betrieben werden, wie der Saxonia-Brunnen durch die Firma Kellnberger.
Es können aber nicht alle städtischen Brunnen in diesem Jahr ans Netz gehen. Bei insgesamt sechs Anlagen ist eine Inbetriebnahme nicht möglich. "Dabei handelt es sich um den Brunnen am Falkeplatz, die Brunnenbecken am Seeberplatz, den großen Brunnen am ehemaligen Kulturpalast Rabenstein und den 'Rosenbrunnen' an der Pelzmühle sowie zwei Brunnenbecken an der Brückenstraße", so die Stadtverwaltung.
Für den Brunnen an der Ecke Dresdner Straße/Hainstraße wird es gar keine Wiederkehr ans Wassernetz geben. Die Anlage wurde nach mehrjährigem Stillstand im vergangenen Jahr abgerissen und die Fläche bepflanzt.
Titelfoto: Maik Börner