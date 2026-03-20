Chemnitz - Die neue "Zenti-Uhr" ist da! Offenbar am Freitag kehrte die Uhr in neuem Gewand zurück an die Zentralhaltestelle in Chemnitz .

Neues Design an alter Stelle: Die neue Zenti-Uhr steht! © Benjamin Hansen

Ende des vergangenen Jahres verschwand plötzlich die große Uhr an der Kreuzung Rathaus-/Bahnhofstraße. Für viele war sie an der Zenti jahrelang zu einem wichtigen Treffpunkt geworden.

Jetzt wurde an der gleichen Stelle eine neue Fahrgastinformation installiert. Nun ist es nicht mehr nur eine Uhr mit Temperaturanzeige, sondern auch gleichzeitig ein Überblick über alle Abfahrten. Außerdem zeigt das dreiseitige Display einen Wetterausblick auf die kommenden beiden Tage.

Im Netz ist die neue Uhr seit einigen Stunden Thema. Und die Mehrheit findet sie offenbar wirklich gut: "Sinnvolle Investition", "Eine schöne Sache, finde ich als Autofahrer. Ich kenne mich gar nicht aus und muss mich wie ein Fremder immer durchfragen, wenn ich 2-3 mal im Jahr die Öffis nehme. Hoffentlich hält es lange!".

Andere befürchten allerdings, dass die Anzeigetafel bald beschmiert oder kaputt gemacht werden könnte.