Chemnitz: Die neue "Zenti-Uhr" ist da!
Chemnitz - Die neue "Zenti-Uhr" ist da! Offenbar am Freitag kehrte die Uhr in neuem Gewand zurück an die Zentralhaltestelle in Chemnitz.
Ende des vergangenen Jahres verschwand plötzlich die große Uhr an der Kreuzung Rathaus-/Bahnhofstraße. Für viele war sie an der Zenti jahrelang zu einem wichtigen Treffpunkt geworden.
Jetzt wurde an der gleichen Stelle eine neue Fahrgastinformation installiert. Nun ist es nicht mehr nur eine Uhr mit Temperaturanzeige, sondern auch gleichzeitig ein Überblick über alle Abfahrten. Außerdem zeigt das dreiseitige Display einen Wetterausblick auf die kommenden beiden Tage.
Im Netz ist die neue Uhr seit einigen Stunden Thema. Und die Mehrheit findet sie offenbar wirklich gut: "Sinnvolle Investition", "Eine schöne Sache, finde ich als Autofahrer. Ich kenne mich gar nicht aus und muss mich wie ein Fremder immer durchfragen, wenn ich 2-3 mal im Jahr die Öffis nehme. Hoffentlich hält es lange!".
Andere befürchten allerdings, dass die Anzeigetafel bald beschmiert oder kaputt gemacht werden könnte.
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Doch was ist mit der alten Uhr passiert? Sie wurde im Straßenbahnmuseum eingelagert. Chemnitzer waren dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen zur Uhr zu teilen. Das sagte Jenny Wittig vom Garagen-Campus in einem Video in den sozialen Medien.
Das daraus entstandene Kunstwerk soll auf dem Gelände des Garagen-Campus an der Zwickauer Straße aufgestellt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Benjamin Hansen, Randy Gelfert