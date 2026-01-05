Uralt-Ruine wird endlich abgerissen

Chemnitz - Schandfleck, Gefahrenquelle, Ärgernis: Der Verfall eines alten Bauernguts an der Chemnitzer Straße 30 im Ortsteil Grüna ist seit Jahrzehnten ein Problem. Kürzlich stürzte direkt neben dem Fußweg ein weiterer Teil der Ruine ein. Jetzt ist Abhilfe in Sicht.

Der mittlere Teil des alten Gebäudes ist vor wenigen Wochen eingestürzt. © Ralph Kunz

"Es ist die erste erfreuliche Nachricht im neuen Jahr. Das Haus soll in der dritten Januarwoche endlich abgerissen werden", sagt Ortsvorsteher Lutz Neubert (55).

"Mit dieser Ruine ärgere ich mich schon mehr als zwei Jahrzehnte herum. Ich bin erleichtert, dass dort bisher nichts passiert ist. Nicht auszudenken, wenn dort unbemerkt Kinder gespielt hätten."

Das frühere Bauerngut gehört einem baden-württembergischen Bauunternehmer, der in der Vergangenheit keinen Anlass sah, dem Verfall ein Ende zu bereiten. Als vor einigen Wochen weitere Gebäudeteile einstürzten, gab es einen Feuerwehreinsatz an der Ruine, in dessen Folge die Stadt dem Eigentümer offenbar Druck machte.