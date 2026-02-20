Behinderte im Beruf? Chemnitz hat Nachholbedarf

Chemnitz - Chemnitzer Arbeitgeber hängen beim Thema Inklusion hinterher. Dabei sind sie gesetzlich verpflichtet, einen gewissen Anteil an Menschen mit Behinderung einzustellen. Nur 228 von 617 Arbeitgebern in Chemnitz erfüllen diese Vorgabe.

Laut Agentur für Arbeit hängen Chemnitzer Arbeitgeber bei der Inklusion hinterher. © Uwe Meinhold

Das zeigt eine Analyse der Daten zur Beschäftigungspflicht der Agentur für Arbeit (AfA) Chemnitz.

"Viele Arbeitgeber haben immer noch große Hemmschwellen gegenüber Menschen mit Behinderung", sagt Jeannine Konrad von der AfA.

Laut Konrad werden bei gleicher Qualifikation häufiger Bewerbung ohne Einschränkungen bevorzugt. Als größte Hürde nennt sie fehlende passende Tätigkeiten in den Betrieben.

Dabei ist die Lage klar geregelt: Unternehmen mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen fünf Prozent ihrer Stellen mit Menschen mit Behinderung besetzen. Für kleinere Betriebe gelten Sonderregelungen.