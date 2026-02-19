Immer weniger junge Chemnitzer können sich noch Eigentum leisten

Chemnitz - Wenn es um den Kauf von Wohneigentum geht, schauen junge Chemnitzer besonders häufig in die Röhre: Sachsens drittgrößte Stadt hat eine Wohneigentums-Quote von gerade einmal 19,6 Prozent. Die Ursachen: zu wenig Eigenkapital, aber auch Streichungen von Leistungen auf Bundesebene. Lokalpolitiker mahnen.

Das ehemalige "Haus des Sports" am Pelzmühlenteich wurde zu Eigentumswohnungen umgebaut. © Sven Gleisberg

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut dem Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gibt es in Chemnitz aktuell 110.700 genutzte Mietwohnungen und rund 27.000 Eigentumswohnungen oder Eigenheime.

Das bedeutet: Gerade einmal 19,6 Prozent der Chemnitzer wohnen in den eigenen vier Wänden, der große Rest wohnt zur Miete.

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Quote bei 43,5 Prozent. Das ist besonders für junge Menschen und Familien eine alarmierende Zahl. Der Traum von einem Eigenheim sei immer noch hoch.

"Aber gerade die 25- bis 40-Jährigen können sich immer seltener ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung leisten", so Matthias Günther vom Pestel-Institut.