Chemnitz: Discounter öffnet nach Umbauarbeiten
Chemnitz - Am Samstag bekommt Chemnitz mehr Auswahl und mehr Bequemlichkeit auf einen Schlag: ALDI eröffnet in Borna-Heinersdorf seine rundum modernisierte Filiale. REWE in der Galerie Roter Turm startet einen Abholservice für Onlinebestellungen.
Der Umbau der ALDI-Filiale in der Bornaer Straße dauerte ein knappes halbes Jahr, nach Unternehmensangaben arbeiten ab sofort 14 anstatt bislang zwölf Mitarbeiter hier.
Energetisch fährt der neue Markt vorn mit: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach reiht den Standort in die ALDI-Solarflotte ein, das Gebäude komme ohne fossile Brennstoffe aus.
Parallel macht REWE in der Lohstraße den Einkauf zur Kurzstrecke: online oder per App Warenkorb füllen, Abholservice wählen, fertig - noch am gleichen Tag ist die Bestellung bereit.
"Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden", so Marktleiterin Anja Nieland. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, allerdings fallen 2 Euro Servicegebühr an.
Titelfoto: Ralph Kunz