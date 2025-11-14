Chemnitz: Discounter öffnet nach Umbauarbeiten

Chemnitz - Am Samstag bekommt Chemnitz mehr Auswahl und mehr Bequemlichkeit auf einen Schlag: ALDI eröffnet in Borna-Heinersdorf seine rundum modernisierte Filiale. REWE in der Galerie Roter Turm startet einen Abholservice für Onlinebestellungen.

An der Bornaer Straße in Chemnitz öffnet die ALDI-Filiale nach Umbauarbeiten wieder. © Ralph Kunz

Der Umbau der ALDI-Filiale in der Bornaer Straße dauerte ein knappes halbes Jahr, nach Unternehmensangaben arbeiten ab sofort 14 anstatt bislang zwölf Mitarbeiter hier.

Energetisch fährt der neue Markt vorn mit: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach reiht den Standort in die ALDI-Solarflotte ein, das Gebäude komme ohne fossile Brennstoffe aus.

Parallel macht REWE in der Lohstraße den Einkauf zur Kurzstrecke: online oder per App Warenkorb füllen, Abholservice wählen, fertig - noch am gleichen Tag ist die Bestellung bereit.