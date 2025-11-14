 1.424

Chemnitz: Discounter öffnet nach Umbauarbeiten

Die ALDI-Filiale in der Bornaer Straße in Chemnitz wurde knapp ein halbes Jahr lang umgebaut. Nun öffnet das Geschäft wieder.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Am Samstag bekommt Chemnitz mehr Auswahl und mehr Bequemlichkeit auf einen Schlag: ALDI eröffnet in Borna-Heinersdorf seine rundum modernisierte Filiale. REWE in der Galerie Roter Turm startet einen Abholservice für Onlinebestellungen.

An der Bornaer Straße in Chemnitz öffnet die ALDI-Filiale nach Umbauarbeiten wieder.
An der Bornaer Straße in Chemnitz öffnet die ALDI-Filiale nach Umbauarbeiten wieder.  © Ralph Kunz

Der Umbau der ALDI-Filiale in der Bornaer Straße dauerte ein knappes halbes Jahr, nach Unternehmensangaben arbeiten ab sofort 14 anstatt bislang zwölf Mitarbeiter hier.

Energetisch fährt der neue Markt vorn mit: Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach reiht den Standort in die ALDI-Solarflotte ein, das Gebäude komme ohne fossile Brennstoffe aus.

Parallel macht REWE in der Lohstraße den Einkauf zur Kurzstrecke: online oder per App Warenkorb füllen, Abholservice wählen, fertig - noch am gleichen Tag ist die Bestellung bereit.

"Bereits drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden", so Marktleiterin Anja Nieland. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, allerdings fallen 2 Euro Servicegebühr an.

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: