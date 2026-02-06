Diese Pizza-Kette zieht ins Chemnitzer Kaufhof-Gebäude

Chemnitz - Kulinarische Neuigkeiten in Chemnitz : Seit November 2025 steht das ehemalige Café "Ferioli" im gläsernen Kaufhof leer . Doch jetzt ist klar, was dort einzieht. Pizza-Fans dürfen sich freuen!

Das ehemalige Café "Ferioli" im Chemnitzer Kaufhof-Gebäude wird zum Pizza-Restaurant. © Ralph Kunz

"Der Vertrag mit dem Nachfolger ist unterschrieben", verkündet Andreas Uhlig, Sprecher der Krieger-Gruppe, auf TAG24-Anfrage. Im Herbst eröffnet an dem Standort das Restaurant "60 seconds to napoli".

Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Kaufhof-Gebäudes sollen "ab September oder Oktober" insgesamt 20 Flächen für Handel und Gastronomie an den Start gehen.

In diesem Zuge öffnet auch "60 seconds to napoli" - verteilt über zwei Etagen. "Dafür wird aktuell noch einmal umgebaut", so Uhlig.