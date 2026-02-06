Diese Pizza-Kette zieht ins Chemnitzer Kaufhof-Gebäude
Chemnitz - Kulinarische Neuigkeiten in Chemnitz: Seit November 2025 steht das ehemalige Café "Ferioli" im gläsernen Kaufhof leer. Doch jetzt ist klar, was dort einzieht. Pizza-Fans dürfen sich freuen!
"Der Vertrag mit dem Nachfolger ist unterschrieben", verkündet Andreas Uhlig, Sprecher der Krieger-Gruppe, auf TAG24-Anfrage. Im Herbst eröffnet an dem Standort das Restaurant "60 seconds to napoli".
Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss des Kaufhof-Gebäudes sollen "ab September oder Oktober" insgesamt 20 Flächen für Handel und Gastronomie an den Start gehen.
In diesem Zuge öffnet auch "60 seconds to napoli" - verteilt über zwei Etagen. "Dafür wird aktuell noch einmal umgebaut", so Uhlig.
"60 seconds to napoli" hat sich mit seinem Angebot rund um neapolitanische Pizza in Deutschland längst zu einer gehypten Adresse entwickelt. In mehr als 20 Städten ist die Pizzeria bereits vertreten – in Chemnitz bislang noch nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Ralph Kunz