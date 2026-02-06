Immer mehr Chemnitzer haben Waffen im Haushalt

Chemnitz - Chemnitz rüstet auf - zumindest auf dem Papier. In den Haushalten liegen immer mehr Waffen.

Mehr registrierte Schusswaffen in Chemnitzer Haushalten: Die Linke warnt und verlangt regelmäßige Checks durch das Ordnungsamt. © dpa/Oliver Killig

Nach einer jetzt veröffentlichten Rathaus-Statistik waren es im vergangenen Jahr mehr als 5100 (2019: gut 4800). Die Zahl der Waffenscheine stieg ebenfalls: von knapp 1000 (2019) auf über 1150 (2025).

Und während die Statistik nach oben zeigt, wirkt die Kontrolle wie ein Feigenblatt: 2025 gab es gerade mal sieben Kontrollen, gleichzeitig wurden insgesamt 121 Verstöße gegen das Waffengesetz registriert - so viele wie noch nie.

Genau das bringt Linken-Fraktions-Chefin Susanne Schaper (48) auf die Palme.

"Wenn man das in Relation setzt, zeigt das doch, dass die Stadt hier mehr tun müsste."