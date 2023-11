Chemnitz: Fahrradboxen gehen endlich in Betrieb!

Chemnitz - Fahrradboxen in Chemnitz gehen in Betrieb!

Vor dem Hörsaalzentrum der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße befindet sich auch eine Fahrradbox. © Ralph Kunz

Ursprünglich sollten die drei Boxen bereits im Sommer in Betrieb gehen. Zum Zeitpunkt der Anlieferung Ende Juni nannte das Rathaus Mitte August als Starttermin.

Auf TAG24-Nachfrage hieß es im September, dass technische Justierung und Probebuchungen erneut "einige Wochen in Anspruch nehmen" würden.

Nun ist es endlich so weit! Wie die Stadt mitteilte, werden am morgigen Freitagmittag die neuen Fahrradboxen der Stadt bei einem Pressetermin offiziell in Betrieb genommen.

"Neben dem Standort Straße der Nationen werden ab diesem Tag auch die neuen Fahrradgaragen am Bahnhofsvorplatz und vor dem Hörsaalzentrum der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße genutzt werden können", heißt es weiter aus dem Rathaus.