Chemnitz: Freies Parken zum Jahreswechsel!

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz schickt ihre Parkautomaten über den Jahreswechsel für knapp eine Woche in die Pause.

"Die Höchstparkdauer ist an den Tarifschildern an den Parkscheinautomaten oder aus der vorhandenen Beschilderung ersichtlich", heißt es aus dem Rathaus.

Ab dem morgigen Mittwoch bis einschließlich Dienstag, den 2. Januar 2024, sind die Automaten dann außer Betrieb. Während dieser Zeit müsst Ihr beim Parken eine Parkscheibe in Euer Fahrzeug legen.

Wie in jedem Jahr werden auch diesmal wieder über Silvester alle städtischen Parkscheinautomaten verschlossen. Wie die Stadt mitteilte, hat sich dieses Vorgehen in den vergangenen Jahren bewährt.

Auch die Ticketautomaten der CVAG werden zum Jahresende böllersicher gemacht. © Kristin Schmidt

Auch die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) macht ihre Ticketautomaten zum Jahresende wieder Böller-sicher!

Die Automaten an den Haltestellen im Chemnitzer Stadtgebiet werden abgeschaltet.

"Die Maßnahme ist notwendig, um Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern entstehen können, von den stationären Ticketautomaten abzuwenden", heißt es von der CVAG.

Ab dem morgigen Mittwoch sind die Ticketautomaten dann außer Betrieb.

Schrittweise werden die Geräte dann ab 2. Januar wieder in Betrieb genommen. Alle stationären Ticketautomaten werden dann ab 3. Januar planmäßig wieder betriebsbereit sein.

Während der Abschaltung der Automaten könnt Ihr Tickets im Mobilitätszentrum der CVAG an der Zentralhaltestelle oder auch in den Verkaufsstellen in der Stadt bekommen.

Außerdem könnt Ihr Tickets auch über das Handyticket Deutschland, den DB-Navigator, die App MOOVME oder aber über die App "MRB - Tickets und Infos" kaufen.