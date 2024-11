20.11.2024 05:54 Chemnitz: Hier bekommt Ihr heute bei einem Notfall Hilfe

Auch an Feiertagen kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, wo es in Chemnitz am heutigen Buß- und Bettag Hilfe gibt.

Von Sarah Fuchs

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa