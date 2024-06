Chemnitz: Hier gilt morgen Tempo 30, Geschwindigkeits-Kontrollen angekündigt

Chemnitz - Für Samstag sind in Chemnitz Verkehrskontrollen angekündigt worden.

Von Samstag, 10 Uhr bis Sonntag, 2 Uhr gilt auf der Hartmannstraße zwischen Reichsstraße und Schloßstraße Tempo 30. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Stadt mitteilte, gilt von Samstag, 10 Uhr bis Sonntag, 2 Uhr auf der Hartmannstraße zwischen Reichsstraße und Schloßstraße Tempo 30.

Grund ist das KOSMOS-Festival und der damit erhöhte Fußgängerverkehr in dem Bereich.

"Das Ordnungsamt kündigt an, die Einhaltung der Geschwindigkeiten auf der Hartmannstraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße in diesem Zeitraum mit einem Überwachungstrailer zu kontrollieren", heißt es weiter aus dem Rathaus.

Außerdem kündigte das Rathaus für den kommenden Donnerstag eine Kontrolle auf dem Kaßberg an. Damit soll gezielt gegen Falschparker vorgegangen werden.