Chemnitz: Stadt trifft erste Maßnahmen zu möglichem Hochwasser

Die Stadt Chemnitz öffnet die öffentlichen Sandsackfüllplätze ab Freitagnachmittag. (Symbolbild) © Bernd März

Wie es aus dem Rathaus heißt, werden die öffentlichen Sandsackfüllplätze geöffnet und die Brücke An der Markthalle vorsorglich gesperrt.

Hier befinden sich die öffentlichen Sandsackfüllplätze:

Zentralbauhof, Blankenburgstraße 62, 09114 Chemnitz (Ortsteil Furth)

Sandsackfüllplatz Reichenhainer Straße, Reichenhainer Straße 155, 09125 Chemnitz (Ortsteil Bernsdorf)

Die Plätze sind zu folgenden Zeiten geöffnet:

am heutigen Freitag, dem 31. Mai, von 14 bis 19 Uhr

am morgigen Samstag, dem 1. Juni, von 8 bis 12 Uhr

am Sonntag, dem 2. Juni, nach Bedarf

Dort können Bürger kostenlos Sandsäcke mit Sand füllen und mitnehmen.

"Die mobilen Hochwasserschutzwände am Wasserschloß Klaffenbach sowie an der Annaberger Straße zum Schutz der Innenstadt werden in Stellung gebracht. Die Wasserwehr wurde in Rufbereitschaft versetzt", teilte die Stadt weiter mit.