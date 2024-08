Chemnitz: Hier macht die Stadt Jagd auf Falschparker

Chemnitz - Pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum des Chemnitzer Tierparks will das Rathaus auf der angrenzenden Nevoigtstraße Jagd auf Falschparker machen. Zudem ist eine Kontrolle auf dem Kaßberg angekündigt.

Für Falschparker auf der Nevoigtstraße wird es ernst: Das Rathaus drückt ab sofort kein Auge mehr zu. © Kristin Schmidt

"Die regelkonformen Stellflächen am Fahrbahnrand sind eindeutig und einheitlich markiert worden", so das Rathaus in einer Mitteilung.

Seit dieser Woche sei auch die dazugehörige Beschilderung montiert, damit gelte die StVO offiziell.

Das Rathaus kündigte an, Falschparker konsequent zur Kasse zu bitten. Außerdem wolle man zum Tierpark-Aktionstag am Sonntag Schwerpunkt-Kontrollen der parkenden Fahrzeuge durchführen.

Als Grund für das rigorose Vorgehen nennt das Rathaus die sinkende Verkehrssicherheit durch die Parksituation an besucherstarken Tagen im Tierpark. Autos parkten auf Gehwegen und behinderten Rettungsdienste, Fußgänger und Anwohner.