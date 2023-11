22.11.2023 06:05 595 Chemnitz: Hier soll ein Pumptrack entstehen, Arbeitseinsätze an Dirtbike-Strecke geplant

An der künftigen Dirtbike-Strecke in Chemnitz an der Kalkstraße sind weitere Arbeitseinsätze geplant. Freiwillige können sich noch bis Ende November melden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Weitere Arbeitseinsätze an künftiger Dirtbike-Strecke in Chemnitz geplant! An der Kalkstraße soll eine Dirtbike-Strecke entstehen. Nutzer konnten vorab den künftigen Pumptrack mitbestimmen. (Archivbild) © Sven Gleisberg Wie die Stadt mitteilte, können sich noch bis Ende November Freiwillige, die sich aktiv an der Entstehung und Gestaltung des Pumptracks an der Kalkstraße in Rabenstein beteiligen möchten, für die nächsten Arbeitseinsätze melden. Nachdem vorherige Arbeitseinsätze am künftigen Pumptrack teilweise dem Regen zum Opfer gefallen waren, sollen nun ab März kommenden Jahres die Arbeiten an dem neuen Fahrradparcours weitergehen. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0371 4886701 oder per E-Mail an spielplatz@stadt-chemnitz.de. Chemnitz Lokal Notfall am Feiertag? Wir verraten Euch, wo Ihr in Chemnitz Hilfe bekommt "Entstehen soll ein sogenannter Pumptrack, ein in sich geschlossener Rundkurs mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen, den man mit dem Fahrrad befährt. Bis zum Sommer 2024 soll das Projekt umgesetzt werden", teilte die Stadt weiter mit. Künftiger Pumptrack hat direkte Anbindung an Premiumradweg Eine zuvor von Jugendlichen selbst gestaltete und genutzte Strecke am Harthweg in Chemnitz-Rottluff musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Daher haben sich Nutzer und Mitarbeiter der Stadt Chemnitz auf die Suche nach einer neuen Fläche gemacht und dann das Areal an der Kalkstraße gefunden. Die Stadt stellte dort eine circa 2000 Quadratmeter große Fläche mit direkter Anbindung an den Premiumradweg zur Verfügung. Bei einer ersten Beteiligungsrunde vor Ort wurde direkt klar, dass eine aktive Mitgestaltung der künftigen Nutzer sehr wichtig für die Umsetzung und auch die Akzeptanz einer solchen Anlage ist. Kenner der BMX-Szene, Jugendliche und auch Vertreter der Stadt Chemnitz haben sich deshalb vorher getroffen und intensiv über den künftigen Pumptrack ausgetauscht. Danach wurde der Verlauf der Strecke mit unterschiedlichen Hindernissen und Kurven festgelegt. Vor Ort wurden auch bereits weite Teile davon vormodelliert.

Titelfoto: Sven Gleisberg