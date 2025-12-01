Chemnitz: Hunderte demonstrieren gegen Jugendhilfe-Kürzung
Chemnitz - Sie machen sich für die Jugend der Stadt stark: Etwa 250 bis 300 Menschen demonstrierten am Montag in Chemnitz gegen geplante Kürzungen von 1,6 Millionen Euro in der Jugendhilfe.
Der entsprechende Maßnahmenplan soll der Jugendhilfeausschuss am 9. Dezember absegnen.
Die Demo-Beteiligten wollen zeigen, es brauche Zuschuss statt Kürzung, damit die Jugendeinrichtungen arbeitsfähig sind.
26 Projekte bangen um ihre Existenz.
"Einige sollen neu ausgeschrieben werden, aber die Projekte, deren Beziehungen erst mal abgebrochen werden, sind Netzwerke, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden", so Demo-Organisator Gregor Richter (43).
