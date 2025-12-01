Chemnitz: Hunderte demonstrieren gegen Jugendhilfe-Kürzung

Etwa 250 bis 300 Menschen demonstrierten am Montag in Chemnitz gegen geplante Kürzungen von 1,6 Millionen Euro in der Jugendhilfe.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Sie machen sich für die Jugend der Stadt stark: Etwa 250 bis 300 Menschen demonstrierten am Montag in Chemnitz gegen geplante Kürzungen von 1,6 Millionen Euro in der Jugendhilfe.

Zwischen 250 und 300 Menschen demonstrierten am Montag gegen Kürzungen der Jugendhilfe. © Jan Härtel Der entsprechende Maßnahmenplan soll der Jugendhilfeausschuss am 9. Dezember absegnen. Die Demo-Beteiligten wollen zeigen, es brauche Zuschuss statt Kürzung, damit die Jugendeinrichtungen arbeitsfähig sind.

