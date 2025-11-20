Chemnitzer Rathaus muss sparen: Bleibt die Kinder- und Jugendhilfe von den Kürzungen verschont?

Chemnitz - Jugendhilfe und Links-Grün im Chemnitzer Stadtrat machen mobil gegen die Kürzungskeule im Jugendbereich. Beide Fraktion wollen nächste Woche im Stadtrat durchsetzen, dass die Kinder- und Jugendhilfe von einer erneuten Haushaltssperre ausgenommen werden.

Am 9. Dezember wird der Jugendhilfeausschuss über die Vergabe der 16 Millionen Euro für die Vereinsförderung entscheiden. © Kristin Schmidt

Bereits am Dienstag hatten knapp 200 Menschen nach einem Aufruf des Kinder- und Jugendnetzwerks (KJNC) vor dem Rathaus demonstriert.

"Rettet die Jugend" hatten Kinder, Eltern oder Sozialarbeiter auf ihren Schildern, während im Rathaus der Stadtratsausschuss hinter verschlossenen Türen über massive Einschnitte in der Jugendhilfe debattierte.

17,6 Millionen Euro werden gebraucht, 16 Millionen Euro stehen zur Verfügung. 26 freien Trägern droht damit das Aus oder eine drastische Kürzung.

Gleichzeitig hat Stadtkämmerer Ralph Burghart (56, CDU) die schon in diesem Jahr geltende Haushaltssperre von fünf Prozent pauschal ins kommende Jahr verlängert. Genau an dieser Stelle steigen nun Linke und Grüne im Stadtrat ein.