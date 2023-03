Chemnitz in der Streik-Zange: Zum Frauentag sind auch die Kitas dicht

Chemnitz - Die Gewerkschaft ver.di lässt in Chemnitz weiter ihre Muskeln spielen.

Zum heutigen Frauentag kommen weitere Einschränkungen hinzu. Am Dienstag versammelten sich um die 500 Streikenden vorm Rathaus.

Leere Haltestellen allerorten - laut CVAG sei auch am Morgen des heutigen Mittwochs noch mit Einschränkungen zu rechnen.

Wer am Dienstag den öffentlichen Nahverkehr nutzen wollte, wartete vergeblich auf Straßenbahn und viele Busse. Ab 4 Uhr morgens ging fast nichts mehr in der Stadt.

Auch die Kita in der Schlossstraße 16 wird am heutigen Mittwoch bestreikt. © Kristin Schmidt

Traf es am Dienstag vor allem Pendler, sind am heutigen Mittwoch Eltern die Leidtragenden. Wo Kinder noch betreut werden, werde in den einzelnen Kitas entschieden.

"Da die Stadt Chemnitz als Träger der kommunalen Kindertageseinrichtungen keine Festlegungen zu Schließungen oder Teilschließungen bzw. der Organisation von Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen treffen wird, haben die Kitas die Eltern eigenständig über Notfallbetreuungen informiert", heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt sind 48 Einrichtungen betroffen.

Im Tarifstreit sind die Fronten verhärtet: ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. Bisher haben die Arbeitgeber fünf Prozent mehr Gehalt plus eine steuerfreie Sonderzahlung von 2500 Euro angeboten.