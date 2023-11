Chemnitz-Kaßberg: Hier könnt Ihr jetzt Fahrräder statt Autos parken

Chemnitz - Vor wenigen Tagen tauchten neu installierte "Bügel" in der Leonhardtstraße auf dem Chemnitzer Kaßberg auf. Und mit ihnen auch Fragen bei den Chemnitzern.

Fünf neue Fahrradbügel wurden in der Leonhardtstraße auf dem Kaßberg angebracht. © Maik Börner

An der Ecke zur Barbarossastraße sind sogenannte "Fahrradbügel" installiert worden. Das warf Fragen auf und die neuen Teile wurden auf Facebook heiß diskutiert.

Manche wussten nicht, worum es sich bei den "Neuinstallationen" handelt. Antworten gab es einige, vor allem sehr kreative: "Da kannst du dein Pferd anbinden", "Für Eselkarren, da kannst du dann deine Futtermöhren anhängen. Natürlich nur in der Zeit wo du in der Stadt dein Elektroauto lädst" oder auch "Das ist ein Geländer zum festhalten, wenn man zuviel gesoffen hat, sehr gute Idee". (Rechtschreibung und Grammatik übernommen)

Andere wiederum machen auf die so schon herrschende Parkplatznot in dem Stadtteil aufmerksam: "Wenn ich diesen Scheiß sehe, vor allem auf dem Kaßberg, empfinde ich das einzig und allein als grüne Schikane gegenüber Autofahren. Wie vieles in dieser Stadt....".

Ein anderer Nutzer zweifelte an, dass die Bügel überhaupt genutzt werden: "Im Ernst bin gespannt ob jemand so mutig ist sein Fahrrad dort stehen zu lassen. Tut mir für die Anwohner mit Auto echt leid. Die Dinger brauch dort keiner."(Rechtschreibung und Grammatik übernommen)