Chemnitz: Linke drängt auf Modernisierung der Stadtfahrräder

Chemnitz - Die Chemnitzer Stadtfahrräder erlebten 2025 einen Rekord: Im KuHa-Jahr hatte sich die Nachfrage nach den Rädern mehr als verdoppelt . Dieser Erfolg gibt nun Auftrieb für die Debatte über eine Weiterentwicklung des Angebots.

Wer ein solches Leihfahrrad in Chemnitz braucht, muss aktuell telefonisch einen Abhol-Termin ausmachen. © Kristin Schmidt

Die Linken bringen das Thema nächste Woche in den Stadtrat: Die Verwaltung soll prüfen, ob eine Zusammenarbeit mit etablierten Fahrradverleih-Anbietern möglich ist.

"Das bestehende Angebot 'Chemnitzer Stadtfahrrad' stellt eine wichtige Grundlage dar, die jedoch durch Kooperationen mit etablierten Anbietern wie Nextbike gezielt ergänzt und ausgebaut werden kann", begründet die Fraktion ihren Vorstoß. Ziel sei ein nutzerfreundliches, einheitliches und flächendeckendes Fahrradverleihsystem für die Stadt.

Die Verwaltung befürworte die Zielrichtung grundsätzlich. Trotzdem betrachtet Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) die Umsetzung vor allem als Aufgabe der Anbieter und nicht der Stadt.

Außerdem: "Städtisches Personal, das die Etablierung eines Leihradsystems als zusätzliche Aufgabe vollumfänglich betreuen könnte, ist aktuell nicht vorhanden", so Kütter.