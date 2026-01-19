Chemnitz: Linke drängt auf Modernisierung der Stadtfahrräder

Die Nachfrage an Stadtfahrrädern stieg im KuHa-Jahr rasant an. Die Linke will nun das Angebot weiterentwickeln.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Die Chemnitzer Stadtfahrräder erlebten 2025 einen Rekord: Im KuHa-Jahr hatte sich die Nachfrage nach den Rädern mehr als verdoppelt. Dieser Erfolg gibt nun Auftrieb für die Debatte über eine Weiterentwicklung des Angebots.

Wer ein solches Leihfahrrad in Chemnitz braucht, muss aktuell telefonisch einen Abhol-Termin ausmachen.
Wer ein solches Leihfahrrad in Chemnitz braucht, muss aktuell telefonisch einen Abhol-Termin ausmachen.  © Kristin Schmidt

Die Linken bringen das Thema nächste Woche in den Stadtrat: Die Verwaltung soll prüfen, ob eine Zusammenarbeit mit etablierten Fahrradverleih-Anbietern möglich ist.

"Das bestehende Angebot 'Chemnitzer Stadtfahrrad' stellt eine wichtige Grundlage dar, die jedoch durch Kooperationen mit etablierten Anbietern wie Nextbike gezielt ergänzt und ausgebaut werden kann", begründet die Fraktion ihren Vorstoß. Ziel sei ein nutzerfreundliches, einheitliches und flächendeckendes Fahrradverleihsystem für die Stadt.

Die Verwaltung befürworte die Zielrichtung grundsätzlich. Trotzdem betrachtet Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) die Umsetzung vor allem als Aufgabe der Anbieter und nicht der Stadt.

Chemnitz: Mega-Schlange in Chemnitz: Was war hier los?
Chemnitz Lokal Mega-Schlange in Chemnitz: Was war hier los?

Außerdem: "Städtisches Personal, das die Etablierung eines Leihradsystems als zusätzliche Aufgabe vollumfänglich betreuen könnte, ist aktuell nicht vorhanden", so Kütter.

Seit 2006 gibt es das Angebot "Chemnitzer Stadtfahrrad" in der Stadt.
Seit 2006 gibt es das Angebot "Chemnitzer Stadtfahrrad" in der Stadt.  © Sven Gleisberg
Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) gibt einige Dinge zu bedenken.
Baubürgermeister Thomas Kütter (49, parteilos) gibt einige Dinge zu bedenken.  © Sven Gleisberg
Chef Peter Prasatko (80) vom Verein "Chemnitzer Gewölbegänge" leihte 2025 so viele Räder wie noch nie aus.
Chef Peter Prasatko (80) vom Verein "Chemnitzer Gewölbegänge" leihte 2025 so viele Räder wie noch nie aus.  © Sven Gleisberg

Nextbike hat Interesse an Chemnitz

Anbieter wie "Nextbike" könnten das Fahrradverleihsystem in Chemnitz modernisieren und ausbauen.
Anbieter wie "Nextbike" könnten das Fahrradverleihsystem in Chemnitz modernisieren und ausbauen.  © Volkmar Otto

Nextbike, einer der größten Verleiher in Deutschland, bestätigt auf TAG24-Nachfrage Interesse an Chemnitz als Standort.

In den vergangenen Jahren habe es bereits immer wieder Kontakt mit der Stadt gegeben - unter anderem im Zusammenhang mit der KuHa-Bewerbung, so eine Sprecherin.

"Jedoch ist eine Weiterführung der Gespräche bzw. Konkretisierung in ein Projekt bisher an der Budgetfrage gescheitert."

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Sven Gleisberg

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: