Chemnitz muss blechen! Stadion und Sozialhilfe kosten Extra-Millionen

Chemnitz - Chemnitz ist klamm, muss aber trotzdem zahlen - und zwar gleich doppelt: fürs Stadion an der Gellertstraße und für stark steigende Sozialausgaben. Der Stadtrat hat in seiner November-Sitzung zwei dicke Vorlagen auf dem Tisch und beide dulden keinen Aufschub.

Das Stadion an der Gellertstraße ist seit 2016 das "Wohnzimmer" für die CFC-Fußballer. © Haertelpress

Rund 1,8 Millionen Euro muss die Stadt noch für den Stadion-Neubau an der Gellertstraße 2016 berappen. Grund: Verwaltung und Bauträger lagen über Jahre im Clinch, inzwischen ist ein Schiedsspruch ergangen. "Wir müssen das Geld bezahlen. Es fragt uns niemand, wo wir es hernehmen", so OB Sven Schulze (54, SPD). Kommen soll das Geld aus dem Personaltopf. Schulze: "Doch es steht nur noch in diesem Jahr zur Verfügung."

Parallel droht in Chemnitz die soziale Realität. In der Sozialhilfe steigen die Kosten stärker als geplant. Sozialbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) beantragt deshalb einen Haushalts-Nachschlag von mehr als 11 Millionen Euro.