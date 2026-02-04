Fahrrad-Planung in Chemnitz in der Sackgasse: Box fast ungenutzt, Parkhaus nicht in Sicht

Chemnitz - Große Pläne gab es für mehr Fahrradkomfort am Chemnitzer Hauptbahnhof. Doch umgesetzt ist davon bislang wenig. Während das angekündigte Fahrradparkhaus weiter auf sich warten lässt, sorgten auch die Garagen mal wieder für Diskussion.

Stadtrat Joseph Israel (26, Grüne) setzt sich seit Jahren für die Fahrradfahrer in Chemnitz ein. © Ralph Kunz

Ursprünglich sollte der geplante Abstell-Standort Ende 2024 in Betrieb gehen. "Die Einrichtung eines Fahrradparkhauses im Umfeld des Hauptbahnhofs ist weiterhin vorgesehen", stellt eine Stadt-Sprecherin auf TAG24-Nachfrage klar.

Fachämter, Fördergeber und weitere Beteiligte stünden dazu noch im Austausch. Aber: "Da der Standort noch nicht abschließend geklärt ist, kann auch noch kein Baubeginn benannt werden."

Auch bei den viel diskutierten Fahrradgaragen gab es zuletzt Klärungsbedarf: Weil der Container neben der Uni eine Auslastung von unter einem Prozent hatte, wollte die Stadt einen neuen Standort dafür finden. Die Idee war, die Garage zusätzlich am Bahnhof zu platzieren.

Kritik kam in der vergangenen Stadtratssitzung von Joseph Israel (26, Grüne): "Auch wenn die Box dort eine stärkere Auslastung mit bis zu acht Prozent vorzuweisen hat, gibt es mindestens 92 Prozent freie Plätze." Demnach gebe es offensichtlich keinen Bedarf für eine zweite Fahrradbox am Bahnhof.