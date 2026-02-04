Chemnitz: So will der ASR-Chef die Altkleider-Krise lösen

Chemnitz - Wohin mit ausrangierter Kleidung? Nach dem Rückzug gewerblicher Textilsammler aus Chemnitz will der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb ASR wieder Ordnung in die Altkleider-Beseitigung bringen.

ASR-Betriebsleiter Marcus Kropp (47) zeigt den Kreislauf, der für ausrangierte Kleidung vorgesehen ist. © Ralph Kunz

134 Sammelcontainer sind zum Jahreswechsel weggefallen. Heißt: Die meisten Textilien werden künftig in den verbleibenden 167 Behältern des ASR sowie in den Wertstoffhöfen entsorgt.

Betriebsleiter Marcus Kropp (47) sieht die größere Aufgabe optimistisch: "Wir hatten 2025 einen enormen Aufwand durch Nebenablagerungen. Einige gewerbliche Sammler leerten ihre Behälter gar nicht mehr oder nur selten."

Die Beschwerden über sich türmenden Müll häuften sich, der ASR wurde stellvertretend mit dem Aufräumen an den privaten Standorten beauftragt.

"Wenn die Entsorgung aus einer Hand kommt, entfällt das und wir hoffen, dass es so insgesamt wieder sauberer wird", so der ASR-Chef.