Ein Herz für kleine Eichhörnchen: Chemnitzer Station kümmert sich besonders um Jungtiere

Chemnitz - Wenn Nager in Not geraten, kommt Jacqueline Günther (61) zum Einsatz: Sie betreibt die einzige Pflegestelle für Eichhörnchen in Chemnitz . Aktuell bittet die Station um Geld für ein Sauerstoffgerät.

Jacqueline Günther (61) betreibt seit 2020 die Pflegestelle. © Ralph Kunz

Jacqueline Günther betreibt die Pflegestelle im Stadtteil Adelsberg seit 2020: "Für Tiere habe ich ein sehr großes Herz", sagt die Buchhalterin.

Vor Corona hatte sie die Nager teilweise noch zu einer Pflegestation nach Dresden gefahren. Seitdem hat sie eine Auswilderungsvoliere in ihrem Garten. In dem Gehege betreut sie bis zu acht Nager gleichzeitig.

Häufig werden Jungtiere zu ihr gebracht. "Ursächlich für Verletzungen sind bei jungen Eichhörnchen, dass sie aus ihrem Kobel (Nest) herausgefallen sind, was zu einem Schädel-Hirn-Trauma führen kann. Oder ist was mit der Mama passiert, dann können die Tiere nicht mehr versorgt werden. Oder das Jungtier wird von anderen Tieren verletzt."

Aktuell braucht die Station einen Inkubator und ein Sauerstoffgerät. Ersteres wird benötigt, "damit man die Tiere warm halten kann - insbesondere Jungtiere." Die Sauerstoffgeräte werden für Nager verwendet, die an Lungenkrankheiten leiden.

Auf Gofundme gibt es dafür einen Spendenaufruf.