Von Januar bis Dezember: Momente, die Chemnitz 2025 bewegt haben

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz hat 2025 ein Ausnahmejahr erlebt - mit Glanzmomenten, Streit und ganz viel Gefühl.

Chemnitz hat ein spannendes Jahr hinter sich. © Uwe Meinhold Über allem stand natürlich das KuHa-Jahr: Unter dem Motto "C the Unseen" hat die Stadt mehr als 2000 Veranstaltungen gestemmt, mehr als zwei Millionen Menschen erreicht und sich plötzlich auf der Landkarte vieler entdeckt, die Chemnitz vorher nur vom Hörensagen kannten. Festivals wie "Kosmos", Ausstellungen, Konzerte und Aktionen haben gezeigt, wie viel Kreativität hier steckt. Doch wer waren die Menschen, die dieses Jahr geprägt haben - wer hat in Chemnitz 2025 wirklich für Furore gesorgt?

Januar

Jugendrichterin und TikTok-Star Martina Flade (32) wechselt die Seiten und gründet eine eigene Kanzlei. Außerdem will sie als selbstständige Anwältin in Südafrika arbeiten: "Ich habe aber inzwischen gemerkt, dass es praktikabler ist, die Kanzlei von Chemnitz aus zu führen", sagt sie. Inzwischen arbeitet sie weitgehend online, ist bundesweit tätig und nutzt die Freiheiten der Selbstständigkeit "in vollen Zügen".

Juristin Martina Flade (32) hat ihr Richteramt aufgegeben und ist nun als Anwältin tätig. © Ralph Kunz

Februar

Als einzige "echte Chemnitzerin" zieht Fleischermeisterin Nora Seitz (41) bei den Bundestagswahlen für die CDU in den Bundestag ein (21,4 Prozent der Erststimmen). Ihr Fazit: "Für mich war es eine Herausforderung, meinen Fleischereibetrieb auf dem Sonnenberg mit der neuen Rolle als Abgeordnete unter einen Hut zu bringen, aber es war unglaublich lehrreich und spannend." 80 Gesetze habe sie mitbeschlossen.

Nora Seitz (41, CDU) zog in den Bundestag ein. © Thomas Türpe

März

Der neue Pächter vom Adelsbergturm, Sascha Winkler (38), hält nach fast zwei Jahren endlich den Schlüssel in der Hand. Zuerst hieß es: Entrümpeln statt Romantikblick über Chemnitz. Dann baute er das Wahrzeichen wieder zu einem Treffpunkt und Veranstaltungsort aus. Das Jahr sei "brutal, aber erfolgreich" gewesen.

Sascha Winkler (38) ist der neue Pächter vom Adelsbergturm. © Sven Gleisberg

April

Student Johannes Riethausen (33) macht sich auf den Weg zu Fuß nach Athen: 2400 Kilometer mit 10 Euro Budget pro Tag. Der Gablenzer will einen besonderen Beitrag zur KuHa leisten. Nach großem Empfang in der zweiten KuHa-Metropole Nova Gorica schaffte er es bis nach Mostar (Bosnien-Herzegowina), wo er ein kleines verwahrlostes Kätzchen vor dem Tod rettet. Riethausen bricht den Marsch ab und nimmt das Tier mit nach Hause. Das Athen-Abenteuer will er erneut angehen.

Johannes Riethausen (33) wollte nach Athen - ein Kätzchen hielt ihn jedoch auf. © Uwe Meinhold

Mai

Die Kommunalpolitik dreht sich 2025 vor allem um einen Namen: Nico Köhler (49). Der AfD-Kreis-Chef fliegt aus seiner Stadtratsfraktion und zündet damit die Lunte für monatelangen Krach im Rathaus. Er klagt gegen seinen Rauswurf, bekommt vom Verwaltungsgericht recht und steht trotzdem kurz darauf schon wieder vor der Tür. Am Ende existieren seit August zwei Fraktionen nebeneinander. Das Rathaus tut sich schwer: Ausschüsse können zunächst wochenlang nicht neu besetzt werden, Sitzungen platzen.

Nico Köhler (49) sorgte im Sommer für ordentlich Wirbel im Stadtrat. © Ralph Kunz

Juni

Anna Telle (21) macht bundesweit Schlagzeilen: Die angehende Pflegefachfrau aus dem Bethanien-Bildungszentrum wird in Bamberg Deutsche Meisterin in der Pflege. Sie überzeugt mit ruhiger Hand, klaren Erklärungen und - setzt im September noch einen drauf. Im September tritt sie bei den EuroSkills im dänischen Herning an und gewinnt erneut."Ich bin neugierig und liebe Herausforderungen", sagt sie. Die Liebe zum Beruf habe sie von ihren Eltern, die auch beide in der Pflege arbeiten.

Pflegemeisterin Anna Telle (21) sorgte mit ihren Siegen für Aufsehen. © Uwe Meinhold

Juli

Jonas Richter (28) verliert sportlich den Boden unter den Füßen. Der langjährige Kapitän beendet völlig überraschend seine Karriere bei den Basketball-Niners: aus gesundheitlichen Gründen, "weil Körper und Kopf nicht mehr mitgehen". Heute verfolgt Jonas die Spiele von der Tribüne. Ob er irgendwann in anderer Rolle zum Verein zurückkehrt, bleibt offen.

Niners-Kapitän Jonas Richter (28) beendete aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere. © imago/Fotostand

August

Marla-Sven(ja) Liebich (55) sorgt für einen großen Skandal - und für Kopfschütteln. Der verurteilte Neonazi aus Halle hätte eine 18-monatige Haftstrafe in der JVA Chemnitz antreten sollen. Im Frauengefängnis, weil er gedeckt durch das Selbstbestimmungsgesetz seinen Geschlechtseintrag in "weiblich" ändern ließ. Doch "sie" setzt sich ins Ausland ab und wird seitdem per Haftbefehl gesucht. Inzwischen will "sie" laut aktuellen Berichten plötzlich doch "keine Frau mehr sein".

Im bizarrster Prozess des Jahres wurde der Fall von Marla-Svenja Liebich (55) behandelt. © Sebastian Willnow/dpa

September

Nach wenigen Tagen Einarbeitungszeit rückt Thomas Kütter (49, parteilos) in die erste Reihe: Der gebürtige Karl-Marx-Städter wird Chef der städtischen Bauverwaltung. "Die ersten Tage waren sehr aufregend", sagt der neue Baubürgermeister. Der gelernte Zimmerer kennt die Stadt, über die er jetzt mitentscheidet, seit Kindertagen in Hilbersdorf. Seine erste große Amtshandlung: Kütter unterschreibt den Mietvertrag für das frühere Kaufhof-Gebäude, damit der Ämterumzug pünktlich starten kann.

Thomas Kütter (49) ist seit dem 1. September Baubürgermeister der Stadt. © Kristin Schmidt

Oktober

Eine Chemnitzerin steht im Rampenlicht von Schloss Bellevue in Berlin: Die Krankenschwester Daniela Lieberwirth (50) erhält das Bundesverdienstkreuz. Ausgezeichnet wird ihr Engagement für "Lukas’ Stern", den Verein, den sie seit zehn Jahren als Vorsitzende führt. Rund 600 Herzenswünsche hat das Team in diesem Jahrzehnt für schwer- und oft todkranke Menschen erfüllt - alles ehrenamtlich, neben Job und eigenem Leben.

Daniela Lieberwirth (50) erhielt 2025 eine ganz besondere Auszeichnung. © Peggy Schellenberger

November

2025 ist auch das Jahr für die Chemnitzer Band "Kraftklub" und Frontmann Felix Kummer (36). Im November erscheint das neue Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt". Angekündigt hatten Kraftklub die Platte schon Ende Mai mit einem Überraschungskonzert vorm besetzten Schauspielhaus und anderen öffentlichen Performances, wie einem Banner und einem Countdown.

Kraftklub-Frontmann Felix Kummer (36) kündigte bei einem Überraschungskonzert am Schauspielhaus das neue Album an. © Kristin Schmidt

Dezember

Antje Trapp (44) entführt die Chemnitzer in eine ganz eigene Zauberwelt - mit ihrem Märchen "Das Geheimnis der Nachtkatzen". Die gelernte Krankenschwester gewinnt damit den Schreibwettbewerb fürs inzwischen fünfte Chemnitzer Märchenbuch. Darin werden Wahrzeichen der Stadt zu fabelhaften Orten.

Antje Trapp (44) begeisterte mit ihrer Geschichte beim Märchen-Wettbewerb. © Uwe Meinhold