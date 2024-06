03.06.2024 18:05 687 Chemnitz: Neuer Rastplatz am Kappelbachradweg

Der Spiel- und Rastplatz "Am Feldschlößchen" am Kappelbach in Chemnitz wurde am Montag feierlich eröffnet.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Und wieder ist ein Projekt der Kulturhauptstadt fertig geworden: Der Spiel- und Rastplatz "Am Feldschlößchen" am Kappelbach in Chemnitz wurde am Montag feierlich eröffnet. Der Spiel- und Rastplatz "Am Feldschlößchen" wurde am Montag eröffnet. © Sven Gleisberg Der Ort ist vor allem für Kinder und Sportler geeignet. Auch körperlich beeinträchtigte Menschen wurden für das Vorhaben berücksichtigt.

Als eine der Interventionsflächen der Kulturhauptstadt wurde die ehemalige Gartenfläche in eine öffentliche Grünfläche umgestaltet. "Auf dem Rastplatz wurden ein Unterstand mit integrierten Fitnessgeräten und einer rollstuhlunterfahrbaren Sitzgruppe sowie sieben Fahrradstellanlagen errichtet", lässt das Rathaus verlauten. Daneben wurde ein Spiel- und Kletterturm für die Kleinen eingerichtet. Das Projekt kostete rund 170.000 Euro und wurde mit Fördermitteln finanziert.

Titelfoto: Sven Gleisberg