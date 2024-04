Chemnitz: Neue Sicherheitspunkt in ehemaliger McDonald's-Filiale

Chemnitz - Feierliche Unterzeichnung in Chemnitz: Oberbürgermeister Sven Schulze (52, SPD) und Polizeipräsident Carsten Kaempf (55) fixierten am heutigen Dienstag ihre Partnerschaft bei der Nutzung des künftigen Sicherheitspunktes im früheren McDonald's an der Zenti.