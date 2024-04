Chemnitz: Pollen-Flut und Saharastaub setzen Allergikern extrem zu

Chemnitz - Sommertemperaturen mitten im Frühling lassen die Natur in Chemnitz förmlich explodieren - und die Nasen geplagter Heuschnupfen-Patienten. Nicht nur die extreme Anzahl der in der Luft schwebenden Pollen macht Allergikern zu schaffen, sondern auch ihr Zusammentreffen mit Saharastaub.

Dorit Hötzel (51) zählt am Mikroskop eine Pollenprobe aus und bestimmt die gefundenen Arten. © Ralph Kunz

Was in Gärten für einen prächtigen Farbenrausch sorgt, brachte auch die unscheinbareren Blütenstände von Birken, Eschen und Co. in Rekordzeit zum Bersten.

"Die Arten sind dieses Jahr ungefähr drei Wochen früher dran als üblich. Außerdem haben die Birken ein sogenanntes Mastjahr und blühen besonders pollenreich", sagt Umweltmedizinerin Lydia Sommer (38) von der Landesuntersuchungsanstalt (LUA), in der Messdaten zweimal wöchentlich ausgewertet werden.

Unter dem Mikroskop zählen Mitarbeiter die Pollen einzeln nach Arten aus. Für Birken-Allergiker gelten beispielsweise mehr als 50 Pollen pro Kubikmeter Luft als hohe Belastung.



Schon Ende März meldete die LUA Chemnitz 186 Birken- und 168 Eschepollen an den Deutschen Polleninformationsdienst. In der jüngsten Auswertung schnellten die Werte für Birke auf 3936 Pollen in die Höhe.