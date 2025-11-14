Chemnitz rutscht im Nahverkehrs-Ranking brutal ab, dafür steigen die Preise heftig

Chemnitz - 39 Prozent Preisaufschlag! Keine deutsche Großstadt hat ihre ÖPNV-Tickets seit 2021 so heftig verteuert wie Chemnitz . Das zeigt das neue Nahverkehrs-Ranking 2025 des Vergleichsportals Testberichte.de und das Ergebnis ist ein echter Schlag für alle, die täglich auf Bus und Bahn angewiesen sind.

Der Chemnitzer Nahverkehr kommt bei einem aktuellen Ranking nicht gut weg. © Sven Gleisberg

Laut Auswertung verteuerte sich das Einzelticket in Chemnitz mittlerweile von 2,30 auf 3,20 Euro. Damit liegt die Stadt zwar unter dem bundesweiten Schnitt von 3,47 Euro - dennoch trifft es die Fahrgäste hart.

Auch die Tageskarte wurde drastisch angehoben: von 4,60 auf 6,40 Euro, ebenfalls ein Plus von 39 Prozent. Nur Berlin, Nürnberg und Leipzig knacken erstmals die Zehn-Euro-Marke, doch die Steigerungsrate in Chemnitz ist bundesweit Spitzenreiter.

Die Analysten schreiben: "Am stärksten stieg der Preis in Chemnitz: um 39 Prozent." Zum Vergleich: In Schwerin kostet ein Einzelfahrschein nur 2,50 Euro. Chemnitz liegt damit im bundesweiten Vergleich klar im oberen Preissegment.

Besonders bitter: Die Kaufkraft in Ostdeutschland liegt weiterhin unter dem Bundesschnitt, die Belastung trifft Chemnitzer also deutlich härter als etwa Menschen in München oder Hamburg.