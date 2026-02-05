Großeinsatz am Chemnitzer Hauptbahnhof: Was ist passiert?
Chemnitz - Ein herrenloses Gepäckstück löste ein Großeinsatz am Chemnitzer Hauptbahnhof aus.
Am Mittwochabend wurde der Bundespolizei vor Ort gemeldet, dass ein herrenloser Rucksack auf Bahnsteig 5 lag.
Wie die Polizei bestätigte, wurden umgehend Gleis 5 und 6 gesperrt und zunächst auf die Bombenexperten der Bundespolizei gewartet.
Gegen 21.45 Uhr trafen die Spezialkräfte ein und untersuchten das Gepäckstück unter anderem mit einem mobilen Röntgengerät.
Nach etwa einer halben Stunde konnte aufgeatmet werden. Die Einsatzkräfte gaben Entwarnung: Im Rucksack befanden sich keine gefährlichen Gegenstände.
Gegen 22.15 Uhr wurde der Bahnsteig wieder freigegeben.
Ob es in der Zeit Zugausfällen oder Verspätungen kam, ist derzeit nicht bekannt. Der RE6 um 21.30 Uhr fuhr abweichend von Gleis 11 ab.
Titelfoto: Jan Härtel