Chemnitz sucht den besten Schülersprecher

Chemnitz - Wer sind die besten Schülersprecher von Chemnitz ? Diese Frage soll die Vergabe eines neuen Preises klären.

Die Kinder- und Jugendbeauftragte Dina Norberger (39) wird den Schülersprecherpreis mit verleihen. © Sven Gleisberg

Gesucht werden Schüler- oder Klassensprecher, die sich besonders für ihre Mitschüler einsetzen. Alle Schulen können sich an dem Wettbewerb beteiligen.

Unter dem Motto "Bring dich ein" wird in Chemnitz dieses Jahr erstmalig ein Schülersprecherpreis ausgelobt. Schüler mit besonderem Engagement sollen von der Gleichstellungsbeauftragten Franziska Herold (40), sowie der Kinder- und Jugendbeauftragten Dina Norberger (39) geehrt werden.

Die Auszeichnung soll Ansporn für Schüler sein, Verantwortung zu übernehmen.

"Mit dem Schülersprecherpreis setzt die Stadt Chemnitz ein Zeichen für Beteiligung, Gleichstellung und demokratisches Engagement junger Menschen", heißt es von der Stadtverwaltung.