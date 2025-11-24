Chemnitz: So fahren Bus und Bahn zum großen KuHa-Finale

Chemnitz - Bergparade, Weihnachtsmarkt und KuHa -Finale - am Wochenende wird in der Chemnitzer Innenstadt mit großem Andrang gerechnet. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen und die CVAG reagieren mit einem größeren Angebot.

Bergparade, Weihnachtsmarkt und KuHa-Finale - der Verkehrsverbund Mittelsachsen und die CVAG reagieren mit einem größeren Angebot. (Archivfoto) © Uwe Meinhold

"Die Öffis fahren im Verbundgebiet wie wochentags", teilt der VMS mit. Züge zwischen Dresden, Chemnitz und Zwickau sind im Stundentakt unterwegs und werden teils mit zusätzlichen Wagen verstärkt.

Die City-Bahnen zwischen Chemnitz und Stollberg sowie Thalheim verkehren alle 30 Minuten.

Die Busse und Straßenbahnen der CVAG werden am Samstag zwischen 13 und 22.45 Uhr auf den Hauptverkehrslinien im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sein.

Wegen der Bergparade ist die Brückenstraße ab Freitag, 3 Uhr, voll gesperrt. Wo bereits ab Dienstag gesperrt wird bzw. Halteverbote stehen, lest Ihr im TAG24-Artikel "Sperrungen wegen Bergparade und KuHa-Finale in Chemnitz: Hier wird es eng ab morgen".