Trotz Feiertag: Zahlreiche Einkaufswagen auf Parkplatz in Chemnitz

Chemnitz - Ein seltsamer Anblick bot sich am Mittwoch auf dem Parkplatz vor dem Neefepark in Chemnitz . Dort standen zahlreiche, sorgfältig in die Parklücken platzierte Einkaufswagen.

Sorgfältig in die Parklücken gestellt: Einkaufswagen zierten am Mittwoch den Parkplatz vor dem Neefepark in Chemnitz. © Jan Härtel/Chempic

Da Mittwoch Feiertag in Sachsen ist und somit kein Geschäft geöffnet ist, dürfte das Ganze kaum für Einschränkungen sorgen.

Die Wagen gehören zur kürzlich eröffneten neuen Kaufland-Filiale.

Doch was steckt dahinter? Hat sich da nachts jemand einen Scherz erlaubt? Ein Sprecher der Eigentümer-Gesellschaft ICG Projektgesellschaft mbH konnte auf TAG24-Nachfrage leider feiertagsbedingt nichts in Erfahrung bringen.