VMS passt Preise an: Das kostet bald eine Einzelfahrt

Chemnitz - Bus- und Bahnfahren wird demnächst teurer - zumindest für einige ÖPNV-Nutzer. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) passt seine Preise zum 1. April 2026 an. TAG24 kennt die Zahlen.

Eine Einzelfahrt im VMS-Gebiet kostet demnächst zehn Cent mehr. © Ralph Kunz

Für eine Einzelfahrt (für eine Tarifzone) müssen Fahrgäste ab April 3,30 Euro hinblättern. Aktuell sind es 3,20 Euro. Damit erhöht sich der Preis um zehn Cent. "Dies ist eine vergleichsweise moderate Kostenanpassung für unsere Fahrgäste", betont VMS-Chef Matthias Korda (47).

Der Verkehrsverbund begründet die Erhöhung mit gestiegenen Personal- und Materialkosten. Damit keine Angebote gestrichen werden müssen, sei eine Erhöhung unausweichlich, heißt es. Insgesamt steigen die Fahrpreise im VMS-Sortiment um durchschnittlich 2,4 Prozent, so der Verkehrsverbund.

Die VMS-Preissteigerung trifft damit in erster Linie die Einzelfahrt-Nutzer. Viele Pendler setzten mittlerweile auf das Deutschlandticket für 58 Euro. Für sie erhöht sich bereits ab Januar 2026 der Preis auf 63 Euro - mit bundesweiter Gültigkeit allerdings dennoch ein unschlagbarer Preis, findet auch der VMS.

"Weiterhin bleibt das Deutschlandticket das günstige Zeitkartenangebot, das gleichzeitig eine deutschlandweite Nutzbarkeit von Bus und Bahn im Nahverkehr beinhaltet", so der Verkehrsverbund.

