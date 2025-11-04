Chemnitz vermüllt: Abfall-Ärger am neuen Wetterpilz, Zahl der Anzeigen steigt

Chemnitz - Chemnitz hat ein Müllproblem. Trotz der Möglichkeit, ausgediente und kaputte Dinge kostenlos in Wertstoffhöfen oder über den Sperrmüll-Service zu entsorgen, liegt weggeworfener Abfall auf Grünflächen, Brachen oder wird an Altkleider- und Glascontainern deponiert. Sogar der neue Höhenwanderweg wurde jetzt von Mülltouristen heimgesucht.

Im Mängelmelder der Stadt ist die jüngste Müllablagerung per Foto dokumentiert. © Screenshot/Stadt Chemnitz

Haushaltsgegenstände, Bücher, Lebensmittelreste, ein alter Tresor - ein buntes Sammelsurium bedeckte die Fläche rund um den Wetterpilz auf dem Pfarrhübel.

"Eine Riesensauerei, diesen schönen Aussichtspunkt so zu verschandeln", schimpft Matthias Eberlein (56) von der Bürgerplattform Südost. "Für dieses Projekt haben sich Dutzende Leute ehrenamtlich engagiert."

Der Höhenwanderweg wurde als KuHa-Projekt im September 2024 eingeweiht und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Er führt auf 18 Kilometern von Adelsberg nach Harthau.

Entsprechend groß war auch die Empörung von Chemnitzern, die bei einem Ausflug auf die wilde Halde trafen: Im Mängelmelder der Stadt Chemnitz hagelte es Anzeigen. Das Grünflächenamt reagierte umgehend: Einen Tag später war der Platz am Wetterpilz wieder sauber.