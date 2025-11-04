Chemnitz vermüllt: Abfall-Ärger am neuen Wetterpilz, Zahl der Anzeigen steigt
Chemnitz - Chemnitz hat ein Müllproblem. Trotz der Möglichkeit, ausgediente und kaputte Dinge kostenlos in Wertstoffhöfen oder über den Sperrmüll-Service zu entsorgen, liegt weggeworfener Abfall auf Grünflächen, Brachen oder wird an Altkleider- und Glascontainern deponiert. Sogar der neue Höhenwanderweg wurde jetzt von Mülltouristen heimgesucht.
Haushaltsgegenstände, Bücher, Lebensmittelreste, ein alter Tresor - ein buntes Sammelsurium bedeckte die Fläche rund um den Wetterpilz auf dem Pfarrhübel.
"Eine Riesensauerei, diesen schönen Aussichtspunkt so zu verschandeln", schimpft Matthias Eberlein (56) von der Bürgerplattform Südost. "Für dieses Projekt haben sich Dutzende Leute ehrenamtlich engagiert."
Der Höhenwanderweg wurde als KuHa-Projekt im September 2024 eingeweiht und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Er führt auf 18 Kilometern von Adelsberg nach Harthau.
Entsprechend groß war auch die Empörung von Chemnitzern, die bei einem Ausflug auf die wilde Halde trafen: Im Mängelmelder der Stadt Chemnitz hagelte es Anzeigen. Das Grünflächenamt reagierte umgehend: Einen Tag später war der Platz am Wetterpilz wieder sauber.
Müllkosten vom Vorjahr bereits im Oktober deutlich überschritten
Das allgemeine Müllproblem bleibt: "Die Anzahl gemeldeter illegaler Müllentsorgungen ist deutlich gestiegen. Aktuell liegen dem Umweltamt 830 Fälle vor", so eine Stadtsprecherin. Im gesamten Jahr 2024 waren es 670 gewesen.
Häufig wird der ASR mit der Beräumung beauftragt. "In Abhängigkeit von Art und Menge werden diese Aufträge den Teams nahezu täglich und logistisch sinnvoll zugeordnet", so ASR-Sprecherin Beate Bodnár.
"Im Jahr 2024 entstanden dadurch rund 60.000 Euro zusätzliche Kosten. In diesem Jahr haben wir diese Summe im Monat Oktober bereits deutlich überschritten."
Titelfoto: Screenshot/Stadt Chemnitz