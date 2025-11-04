Mit über zwei Jahren Verspätung: Akku-Züge zwischen Chemnitz und Leipzig bald im Einsatz

Chemnitz - Nur noch wenige Wochen, dann beginnt auf der Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig ein neues Zeitalter: Die ersten Akkuzüge sollen endlich zum Einsatz kommen. Für Passagiere wird die Fahrt deutlich leiser und komfortabler. Allerdings gibt's Abstriche bei der Sitzplatz-Anzahl.

Elf solcher Akkuzüge sollen bald zwischen Chemnitz und Leipzig unterwegs sein. Die Fahrzeuge haben zwar einen Stromabnehmer, können aber ohne Oberleitung auch durch eine Batterie fahren. © Hendrik Schmidt/dpa

Eigentlich sollten die Batteriezüge schon längst über die Schienen flitzen. Ihr Einsatz war bereits im Dezember 2023 geplant. Doch der Hersteller konnte nicht liefern.



Die uralten DDR-Bahnen waren zunächst weiter in Betrieb, wurden als Zwischenlösung im Dezember 2024 durch die aktuell fahrenden Doppelstockzüge mit Diesellok ersetzt.

Diese sorgten allerdings für ordentlich Fahrgast-Frust: technische Ausfälle, defekte Toiletten und Türstörungen verursachten Ausfälle und Verspätungen.



Damit soll bald Schluss sein! Wie der Sprecher des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS), Falk Ester (57), gegenüber TAG24 mitteilt, kommen die längst angekündigten Batterie-Bahnen ab Anfang Januar 2026 zum Einsatz.

"Insgesamt haben wir elf dieser Züge bestellt. Anfang Januar wollen wir sechs Fahrzeuge auf die Schiene bringen", so Ester. Die restlichen Akku-Bahnen sollen dann bis Sommer 2026 Stück für Stück die aktuellen Doppelstockzüge komplett ersetzen.

"Die Schulung unserer Mitarbeitenden auf den ersten batterieelektrischen Fahrzeugen verläuft planmäßig", teilt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mit. Das Feedback der Lokführerinnen und Lokführer: durchweg positiv.