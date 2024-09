22.09.2024 20:30 Viel Trubel im Küchwald: Was war hier los?

Am Sonntag fand im Küchwald in die Wanderaktion "Chem­nit­zer Fa­mi­li­en in Be­we­gung" statt.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Ne­ben der Spiel­platz-Er­öff­nung war die Wan­der­ak­ti­on "Chem­nit­zer Fa­mi­li­en in Be­we­gung" am Sonntag ein wei­te­rer Be­su­cher­ma­gnet im Küchwald. Auf dem Rund­weg mit zehn Sta­tio­nen konn­ten Fa­mi­li­en un­ter an­de­rem Mär­chen­ra­ten, Disc-Golf-Spie­len oder Wald­re­geln ken­nen­ler­nen. Marie-Chantal Laaser (30, r.) vom Stadtsportbund Chemnitz erklärt Oskar (6) und seine Schwester Sophia (11), wie Disc-Golf funktioniert. © Kristin Schmidt "Der Ak­ti­ons­tag soll El­tern in ih­rer Rol­le stär­ken", er­klär­te die Kin­der- und Ju­gend­be­auf­trag­te der Stadt Chem­nitz, Ute Spind­ler (55).

Mo­ritz (5) und sei­nen Papa Jan Do­ant (36) nutz­ten das son­ni­ge Wet­ter am Sams­tag und nah­men zum zwei­ten Mal an der Wan­der­ak­ti­on teil. "Wir sind zu­ver­sicht­lich, dass wir alle Sta­tio­nen schaf­fen und un­se­re Stem­pel­kar­te fül­len", er­klärte das Va­ter-Sohn-Ge­spann. Ihr Ziel: fünf oder mehr Sta­ti­ons-Stem­pel für eine Frei­fahrt auf der Park­ei­sen­bahn sam­meln. Start für das Duo war das Mär­chen­ra­ten auf der Küchwald­büh­ne, dem sie ge­spannt lausch­ten. Fa­mi­lie Ulb­richt nahm zum ers­ten Mal teil, hat­te am Nach­mit­tag ihre Stem­pel­kar­te je­doch schnell ver­voll­stän­digt. "Da­für ha­ben wir eine gute Stun­de ge­braucht", sag­te Mut­ter Nan­cy (41). High­lights für die Kin­der So­phia (11) und Os­kar (6): "Das Es­sen!" - an ei­ner Sta­ti­on zur ge­sun­den Er­näh­rung. Die nächs­te Wan­der­ak­ti­on durch den Küchwald fin­det am 21. Sep­tem­ber 2025 statt.

Titelfoto: Kristin Schmidt